В Бурятии купавшегося в Селенге мужчину унесло течением



Получив информацию о происшествии, следственно-оперативная группа выехала на место. Вскоре прибыли сотрудники МЧС.



Сотрудники ведомств стали обследовать берег водоёма. Затем, предположив, что мужчину могло унести к небольшому островку посередине Селенги, они направились туда на лодке.



Предположения подтвердились. На острове был обнаружен потерявшийся житель посёлка Тулунжа. Он пояснил, что не справился с течением, и его прибило к острову, откуда самостоятельно выбраться не представлялось возможным.



Мужчину доставили на берег, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Вечером 28 июля в дежурную часть полиции Тарбагатайского района поступило сообщение от жителя Улан-Удэ о пропаже его 43-летнего товарища.Горожанин пояснил, что в компании приятелей отдыхал на берегу реки Селенга вблизи села Солонцы. Спустя некоторое время один из мужчин решил искупаться, а после исчез из вида.