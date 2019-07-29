В Бурятии купавшегося в Селенге мужчину унесло течением

Мужчина был обнаружен на островке, находящемся посередине реки
Вечером 28 июля в дежурную часть полиции Тарбагатайского района поступило сообщение от жителя Улан-Удэ о пропаже его 43-летнего товарища.
Горожанин пояснил, что в компании приятелей отдыхал на берегу реки Селенга вблизи села Солонцы. Спустя некоторое время один из мужчин решил искупаться, а после исчез из вида.
Получив информацию о происшествии, следственно-оперативная группа выехала на место. Вскоре прибыли сотрудники МЧС.
Сотрудники ведомств стали обследовать берег водоёма. Затем, предположив, что мужчину могло унести к небольшому островку посередине Селенги, они направились туда на лодке.
Предположения подтвердились. На острове был обнаружен потерявшийся житель посёлка Тулунжа. Он пояснил, что не справился с течением, и его прибило к острову, откуда самостоятельно выбраться не представлялось возможным.
Мужчину доставили на берег, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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