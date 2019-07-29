В Забайкалье у женщины украли пакет с кошельком

Женщина снимала во дворе дома бельё и ненадолго оставила пакет в подъезде



Накануне в полицию в посёлке Оловянная Забайкальского края поступило сообщение от местной жительницы о том, что кто-то украл пакет из подъезда её дома. В пакете был кошелёк с тремя банковскими картами.



Как выяснилось, женщина снимала во дворе дома бельё и ненадолго оставила пакет в подъезде. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила, что пакета с кошельком нет. Позже ей пришло смс-сообщение о том, что картой рассчитались в магазине. Неизвестный совершил покупку на 3180 рублей.



Подозреваемой оказалась 41-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и разбой.



- Украденный кошелёк изъят. Денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

