Женщина снимала во дворе дома бельё и ненадолго оставила пакет в подъезде
Накануне в полицию в посёлке Оловянная Забайкальского края поступило сообщение от местной жительницы о том, что кто-то украл пакет из подъезда её дома. В пакете был кошелёк с тремя банковскими картами.
Как выяснилось, женщина снимала во дворе дома бельё и ненадолго оставила пакет в подъезде. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила, что пакета с кошельком нет. Позже ей пришло смс-сообщение о том, что картой рассчитались в магазине. Неизвестный совершил покупку на 3180 рублей.
Подозреваемой оказалась 41-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и разбой.
- Украденный кошелёк изъят. Денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье у женщины украли пакет с кошельком
Происшествия, Фото:
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