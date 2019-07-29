В Иркутской области работница кафе нашла пропавшего мальчика

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Подросток уехал кататься на велосипеде, но домой не вернулся



Накануне в дежурную часть полиции Слюдянки Иркутской области обратились родители 16-летнего подростка. Полицейским они рассказали, что их сын несколько часов назад уехал кататься на велосипеде из дома и до настоящего времени не вернулся домой. Ориентировка с приметами разыскиваемого была передана наружным нарядам.



Поздно вечером подростка обнаружила сотрудница одного из кафе в посёлке Култук Ольга Франчук. Женщина поняла, что несовершеннолетний потерялся и обратилась в полицию.



За своевременно проявленную бдительность и активную гражданскую позицию начальник отдела полиции Игорь Борхолеев вручил благодарственное письмо и букет цветов Ольге Франчук, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Также в полиции отметили, что в этом году это уже далеко не первый случай проявления активной гражданской позиции и своевременной помощи стражам порядка со стороны горожан. Работа полиции становится ещё более эффективной при взаимодействии правоохранительных органов и отзывчивых людей, не способных пройти мимо чужой беды.

