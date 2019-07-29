Он объяснил, что заготовил марихуану для личного потребления
В полицию поступила информация о том, что один из жителей села Старый Чиндант Ононского района Забайкальского края хранит у себя дома наркотическое вещество. Наркополицейские выехали в село и задержали 46-летнего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, мужчину.
Местный житель заготовил дикорастущую коноплю, привёз к себе домой, где незаконно хранил до изъятия сотрудниками полиции. Изъятое вещество массой 10 килограмм, по заключению эксперта, является марихуаной. Зелье мужчина заготовил для собственного потребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трёх до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец хранил дома 10 килограммов марихуаны
Происшествия, Фото:
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