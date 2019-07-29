Он уже отбывал наказание за серию таких же преступлений
Накануне в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже в маршрутном такси. На остановке «Лицей 24» мужчина сорвал золотую цепочку с шеи готовившейся к выходу пассажирки и выбежал из маршрутки. Девушка побежала вслед за злоумышленником, требуя вернуть украденное, но догнать его не смогла.
Сотрудники ППС заметили схожего по приметам мужчину, который при виде полицейской машины стал скрываться по дворам жилых домов. В результате погони удалось задержать злоумышленника и забрать у него украденную цепочку.
- Известно, что подозреваемый – 29-летний житель Еравнинского района – в марте освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию совершённых таким же образом преступлений. На его счету восемь эпизодов открытых хищений цепочек. До заключения он также привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.
В Улан-Удэ пассажирка гонялась за похитителем цепочек
Происшествия, Фото:
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