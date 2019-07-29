Он хотел купить алкоголь по несуществующей акции
Днём 28 июля в торговую точку Улан-Удэ пришёл мужчина и стал требовать продать ему спиртное по акции, которой не существовало в магазине. Получив отказ, он нанёс удар ногой в живот одной из девушек-продавцов и, угрожая расправиться с сотрудницами магазина вилкой, вышел из помещения.
Мужчина был задержан неподалеку от магазина. В кармане его одежды, действительно, обнаружили вилку.
Как выяснилось, 36-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни и злоупотребляющий алкоголем, ранее был неоднократно судим за наркопреступления, преступления против жизни и здоровья, кражи и грабежи. Не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
Сейчас он привлекается к уголовной ответственности по двум фактам краж. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по республике Бурятия.
Улан-удэнец напал на продуктовый магазин с вилкой
Происшествия, Фото:
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