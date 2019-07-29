В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении







На момент прибытия первого подразделения горела летняя кухня, огонь распространялся на кровлю. В результате пожара выгорела крыша и кухня изнутри на общей площади 40 кв. м.



– В настоящее время по факту пожара проводится проверка, предварительная причина пожара - неосторожность при курении, условием развития пожара стало его позднее обнаружение, – сообщил начальник отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.



Всего за прошедшие выходные на территории Бурятии зафиксировано 12 пожаров, из них 3 - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.





Сообщение о загорании надворных построек в ДНТ «Дружба» Советского района Улан-Удэ поступило на телефон пожарно-спасательной службы ночью, 27 июля. В ходе тушения пожара огнеборцами в строении летней кухни было обнаружено тело мужчины.