В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Сообщение о загорании надворных построек в ДНТ «Дружба» Советского района Улан-Удэ поступило на телефон пожарно-спасательной службы ночью, 27 июля. В ходе тушения пожара огнеборцами в строении летней кухни было обнаружено тело мужчины.
На момент прибытия первого подразделения горела летняя кухня, огонь распространялся на кровлю. В результате пожара выгорела крыша и кухня изнутри на общей площади 40 кв. м.
– В настоящее время по факту пожара проводится проверка, предварительная причина пожара - неосторожность при курении, условием развития пожара стало его позднее обнаружение, – сообщил начальник отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
Всего за прошедшие выходные на территории Бурятии зафиксировано 12 пожаров, из них 3 - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
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Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
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