Он украл у неё дубликаты ключей и позже вынес телевизор
В Чите в полицию обратилась 50-летняя жительница Читы. Она рассказала стражам порядка, что из её квартиры был украден телевизор, стоимостью 10 тысяч рублей. Прибывшие на место сотрудники следов взлома не нашли.
В результате расследования, оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый, не имеющий определённого места жительства, мужчина. Установлено, что он являлся близким другом заявительницы и неоднократно был у неё в гостях. Находясь в очередной раз в квартире женщины, злоумышленник похитил дубликаты ключей, которыми впоследствии воспользовался с целью хищения.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телевизор изъят и возвращён потерпевшей. На период следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинку обокрал бомж-ухажёр
Происшествия, Фото:
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