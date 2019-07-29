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Читинку обокрал бомж-ухажёр

Читинку обокрал бомж-ухажёр
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл у неё дубликаты ключей и позже вынес телевизор

В Чите в полицию обратилась 50-летняя жительница Читы. Она рассказала стражам порядка, что из её квартиры был украден телевизор, стоимостью 10 тысяч рублей. Прибывшие на место сотрудники следов взлома не нашли.

В результате расследования, оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый, не имеющий определённого места жительства, мужчина. Установлено, что он являлся близким другом заявительницы и неоднократно был у неё в гостях. Находясь в очередной раз в квартире женщины, злоумышленник похитил дубликаты ключей, которыми впоследствии воспользовался с целью хищения.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телевизор изъят и возвращён потерпевшей. На период следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Чита кража МВД Забайкальский край
 
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