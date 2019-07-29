Полицейские и волонтёры смогли их найти спустя ночь
В Иркутском районе сотрудники полиции разыскали заблудившуюся в лесу семью ягодников. С заявлением в дежурную часть полиции обратилась их родственница.
Как выяснили правоохранители, днём 26 июля 35-летний житель посёлка Патроны в районе Голустенского тракта вместе с супругой и братом отправился в лес за черникой. Но в назначенное время домой они не вернулись, на связь не выходили.
На розыск без вести пропавших незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из сотрудников полиции, спасателей и охотников, которые не прекращали работу всю ночь. Ситуацию осложняли плохие погодные условия, проливной дождь и ветер. Полицейские и добровольцы прочёсывали лесной массив и близлежащие окрестности, опрашивали возможных свидетелей и очевидцев. Изначально на обочине дороги они заметили пустой автомобиль, а вскоре под утро более чем в 10 километрах обнаружили пропавших людей живыми и невредимыми.
- Выражаем свою благодарность сотрудникам полиции и группе волонтёров, кто занимался нашими поисками. Мы нашлись и с нами всё хорошо, – рассказали потерявшиеся.
Как оказалась, они каждый год ходят за ягодой и хорошо знают территорию, однако в этот раз не смогли найти обратный путь и выйти на связь, так как оставили телефоны в машине, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в лесу потерялась семья
Происшествия, Фото:
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