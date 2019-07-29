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В Бурятии «чёрные лесорубы» незаконно клеймили деревья

Происшествия, 
У правонарушителей изъяли трактор и бензопилы

Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесные инспекторы обнаружили деляну, на которой заготавливали древесину. Оказалось, что у мужчин действительно есть правоустанавливающие документы. Однако, при осмотре лесосеки, инспекторы обнаружили, что деревья, спиленные для заготовки, имеют свежие клейменья, тогда как отвод лесосеки производился ещё в прошлом году.

В ходе осмотра выяснилось, что двое правонарушителей незаконно заготовили около 11 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 81 тысячи рублей. Незаконно заготовленная древесина, бензопила, трактор и молоток для клейменья были изъяты.

- В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, – сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность. О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
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