В Бурятии в ДТП погибла 25-летняя девушка

Машина съехала с дороги и опрокинулась



ДТП со смертельным исходом произошло ночью в Заиграевском районе. Около 03-30 на 87 км. автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск» 25-летний водитель «Митсубиши Дион» не справилась с рулевым управлением и съехала с проезжей части. После чего машина опрокинулась.



В результате аварии водитель получила тяжёлые травмы. Девушка была госпитализирована в медучреждение, где через некоторое время скончалась, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



