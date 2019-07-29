Машина съехала с дороги и опрокинулась
ДТП со смертельным исходом произошло ночью в Заиграевском районе. Около 03-30 на 87 км. автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск» 25-летний водитель «Митсубиши Дион» не справилась с рулевым управлением и съехала с проезжей части. После чего машина опрокинулась.
В результате аварии водитель получила тяжёлые травмы. Девушка была госпитализирована в медучреждение, где через некоторое время скончалась, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП погибла 25-летняя девушка
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