5-летний малыш погиб после наезда грузовика «Митсубиши Фусо»

Наезд совершил его отец, следуя «задним ходом»



В Улан-Удэ около 14 часов дня 34-летний водитель «Митсубиши Фусо», следуя «задним ходом», напротив дома № 54 в посёлке Таежный совершил наезд на своего 5-летнего сына. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате наезда ребёнок получил травмы - множественные закрытые переломы грудной клетки с повреждением внутренних органов, и скончался в машине бригады скорой медицинской помощи.



Водитель не имел права управлять транспортным средством: был лишён права на 18 месяцев в июне 2018 года.

