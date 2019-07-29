Наезд совершил его отец, следуя «задним ходом»
В Улан-Удэ около 14 часов дня 34-летний водитель «Митсубиши Фусо», следуя «задним ходом», напротив дома № 54 в посёлке Таежный совершил наезд на своего 5-летнего сына. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате наезда ребёнок получил травмы - множественные закрытые переломы грудной клетки с повреждением внутренних органов, и скончался в машине бригады скорой медицинской помощи.
Водитель не имел права управлять транспортным средством: был лишён права на 18 месяцев в июне 2018 года.
5-летний малыш погиб после наезда грузовика «Митсубиши Фусо»
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