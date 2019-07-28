В Ангарске студенты инсценировали ограбление ради лайков в Instagram













Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



- Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Пользователи называют блогеров различными нелестными словами, самое мягкое из которых «сказочные идиоты».



«Не понимают, что может там кто-то с больным сердцем, или с зарегистрированным оружием», «Вот жалко, что какой-нибудь опер в это время в данном кафе не обедал», - пишут пользователи.







В Ангарске двое студентов инсценировали разбойное нападение на местное кафе ради ролика для Instagram и лайков. «Шутка» не удалась – молодых людей задержала полиция.Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В ресторан быстрого питания ворвался вооружённый ружьем мужчина в маске, который потребовал от персонала передать ему деньги. Однако после того, как работник достал деньги из кассы, нападавший назвал произошедшее розыгрышем и скрылся с места. В это время его друг, сидящий за столом, снимал происходящее на мобильный телефон.При обыске у одного из задержанных нашли ружьё для страйкбола, которым он воспользовался для розыгрыша.- Цель – была реакция людей, не больше. Хотели контент сделать, что-то новое. Чтобы увидеть реакцию людей, как они реагируют, - сказал один студентов во время допроса.