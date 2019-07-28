28 Июля

27 Июля

26 Июля

Популярное

В Ангарске студенты инсценировали ограбление ради лайков в Instagram

В Ангарске студенты инсценировали ограбление ради лайков в Instagram
Происшествия, 
Блогеры устроили «разбойное нападение» с автоматом на ничего не подозревающих людей. ВИДЕО

В Ангарске двое студентов инсценировали разбойное нападение на местное кафе ради ролика для Instagram и лайков. «Шутка» не удалась – молодых людей задержала полиция.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ресторан быстрого питания ворвался вооружённый ружьем мужчина в маске, который потребовал от персонала передать ему деньги. Однако после того, как работник достал деньги из кассы, нападавший назвал произошедшее розыгрышем и скрылся с места. В это время его друг, сидящий за столом, снимал происходящее на мобильный телефон.

При обыске у одного из задержанных нашли ружьё для страйкбола, которым он воспользовался для розыгрыша.

- Цель – была реакция людей, не больше. Хотели контент сделать, что-то новое. Чтобы увидеть реакцию людей, как они реагируют, - сказал один студентов во время допроса.




Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пользователи называют блогеров различными нелестными словами, самое мягкое из которых «сказочные идиоты».

«Не понимают, что может там кто-то с больным сердцем, или с зарегистрированным оружием», «Вот жалко, что какой-нибудь опер в это время в данном кафе не обедал», - пишут пользователи.


хулиганство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец пешком ходил в Иволгинский район собирать коноплю
Улан-удэнец пешком ходил в Иволгинский район собирать коноплю
Происшествия, 28.07.2019
На обратном пути его согласился подвезти знакомый
Читинка лишилась сумки с деньгами, делая маникюр
Читинка лишилась сумки с деньгами, делая маникюр
Происшествия, 27.07.2019
Её сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет
Улан-удэнец украл технику и одежду, пока хозяева дома спали
Улан-удэнец украл технику и одежду, пока хозяева дома спали
Происшествия, 27.07.2019
Он вынес из комнаты, где спал мужчина, телевизор и сотовый телефон, украл из прихожей розовую соломенную шляпу, женскую куртку
В Бурятии утонули два человека
В Бурятии утонули два человека
Происшествия, 27.07.2019
Трагические случаи произошли накануне
Житель Улан-Удэ избил двухлетнего сына
Житель Улан-Удэ избил двухлетнего сына
Происшествия, 27.07.2019
Малыш был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, 27.07.2019
Режим ЧС продолжает действовать на территории Забайкальского национального парка  
В Тулуне начата эвакуация дома из-за трещин и треска
В Тулуне начата эвакуация дома из-за трещин и треска
Происшествия, 26.07.2019
Для жителей развёрнуты три пункта временного размещения
В Забайкалье убийцам дальнобойщика грозит пожизненное
В Забайкалье убийцам дальнобойщика грозит пожизненное
Происшествия, 26.07.2019
Один выстрел из трёх пришёлся в голову
В Бурятии увеличилось число наездов на коров и собак
В Бурятии увеличилось число наездов на коров и собак
Происшествия, 26.07.2019
На дорогах Бурятии увеличилось число ДТП, связанных с наездами на животных – коров, лошадей, собак
Читинка украла у пенсионера коллекционные монеты
Читинка украла у пенсионера коллекционные монеты
Происшествия, 26.07.2019
Украденную коллекцию она отдала знакомой, а та увезла её в Борзю и продала
Жительница Бурятии соврала о повреждении авто ради страховки
Жительница Бурятии соврала о повреждении авто ради страховки
Происшествия, 26.07.2019
Она солгала, что неизвестный повредил её машину отвёрткой
В Бурятии молодые люди украли из машины аккумулятор и одежду
В Бурятии молодые люди украли из машины аккумулятор и одежду
Происшествия, 26.07.2019
Владелец машины с одеждой планировал переезд
В Забайкалье фото погибшей девушки из морга гуляло по соцсетям
В Забайкалье фото погибшей девушки из морга гуляло по соцсетям
Происшествия, 26.07.2019
В Сети «смаковали» подробности трагедии и разглядывали фото умершей девушки

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^