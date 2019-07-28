На обратном пути его согласился подвезти знакомый
Вечером 25 июля сотрудники дорожно-патрульной службы на въезде в Улан-Удэ со стороны посёлка Солдатский остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль «Волга». У 42-летнего пассажира они изъяли пакет с тремя кг марихуаны.
Выяснилось, что мужчина выехал из города в Иволгинский район для сбора конопли, а когда шёл обратно пешком вдоль трассы, встретил своего знакомого, который ехал в город и согласился его подвезти.
По результатам экспертизы в момент задержания у гражданина установлено состояние наркотического опьянения. Он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за употребление запрещенных веществ. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец пешком ходил в Иволгинский район собирать коноплю
Происшествия, Фото:
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