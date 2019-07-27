Улан-удэнец украл технику и одежду, пока хозяева дома спали

Он вынес из комнаты, где спал мужчина, телевизор и сотовый телефон, украл из прихожей розовую соломенную шляпу, женскую куртку



Вчера ночью в полицию поступило сообщение от жителя Октябрьского района Улан-Удэ. Мужчина рассказал, что в его частный дом проник неизвестный и украл имущество.



Выяснилось, что злоумышленник зашёл в дом через открытую входную дверь. Хозяева в этом момент отдыхали в спальне, а их взрослый сын – в соседней комнате. Злоумышленник вынес из комнаты, где спал мужчина, телевизор и сотовый телефон, украл из прихожей розовую соломенную шляпу, женскую куртку и скрылся.



Эксперты-криминалисты обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев и установили личность предполагаемого злоумышленника – 45-летнего горожанина, проживающего в многоквартирном доме неподалеку от места происшествия. Он был задержан.



Украденное полицейские изъяли. Вскоре вещи и техника будут возвращены законным владельцам.



Подозреваемый ранее судим за кражу и убийство при превышении пределов необходимой обороны. В апреле этого года он был осуждён к условному лишению свободы за имущественное преступление.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

