Он вынес из комнаты, где спал мужчина, телевизор и сотовый телефон, украл из прихожей розовую соломенную шляпу, женскую куртку
Вчера ночью в полицию поступило сообщение от жителя Октябрьского района Улан-Удэ. Мужчина рассказал, что в его частный дом проник неизвестный и украл имущество.
Выяснилось, что злоумышленник зашёл в дом через открытую входную дверь. Хозяева в этом момент отдыхали в спальне, а их взрослый сын – в соседней комнате. Злоумышленник вынес из комнаты, где спал мужчина, телевизор и сотовый телефон, украл из прихожей розовую соломенную шляпу, женскую куртку и скрылся.
Эксперты-криминалисты обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев и установили личность предполагаемого злоумышленника – 45-летнего горожанина, проживающего в многоквартирном доме неподалеку от места происшествия. Он был задержан.
Украденное полицейские изъяли. Вскоре вещи и техника будут возвращены законным владельцам.
Подозреваемый ранее судим за кражу и убийство при превышении пределов необходимой обороны. В апреле этого года он был осуждён к условному лишению свободы за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл технику и одежду, пока хозяева дома спали
Происшествия, Фото:
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