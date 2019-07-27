В Бурятии утонули два человека



Вчера, 26 июля, от оперативного дежурного ЕДДС Заиграевского района поступила информация о том, что на карьерном озере, недалеко от населённого пункта Челутай, утонула несовершеннолетняя девушка.



На место происшествия выехали сотрудники Бурятской поисково-спасательной службы, Улан-Удэнской ПСС. Через два часа после сообщения о происшествии тело девушки было найдено местными жителями и передано сотрудникам полиции.



В этот же день в Курумканском районе в реке Баргузин утонул мальчик. Спасатели БРПСС при помощи сетей на лодке обследовали 700 метров реки. Местные жители обследовали 2 км береговой линии. Однако поиски прошли безрезультатно. На сегодня запланирован выезд спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда для продолжения поисковых работ, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В агентстве напомнили, что купаться можно только в разрешённых для этого местах. Для того чтобы избежать трагедии, родителям нужно заранее рассказать детям о правилах безопасности на водоёмах:



1. дети должны купаться только под присмотром родителей;





2. детям нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут;



3. нельзя купаться сразу после обильного приёма пищи. Нужно выждать 30-45 минут;



4. пользуйтесь для купания на водоёмах пляжами, оборудованными в соответствии с требованиями правил охраны жизни и обеспечения безопасности людей на водных объектах;



5. не отплывайте от берега на надувных матрасах и кругах, если не умеете плавать;



6. не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте силы на обратный путь;



7. не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог.



- Правила поведения на воде для детей практически не отличаются от правил для взрослых. Взрослые всегда должны помнить, что они являются примером для своих детей, - заключили в агентстве.

