Режим ЧС продолжает действовать на территории Забайкальского национального парка
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. В результате локализовано два очага, ликвидировано пять очагов. Ведутся работы по тушению лесных пожаров в Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Хоринском, Баргузинском районах.
Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 220 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 48 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 6 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. И прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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