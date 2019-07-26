Украденную коллекцию она отдала знакомой, а та увезла её в Борзю и продала
68-летний читинец пригласил в гости малознакомую женщину. После её ухода пропал альбом с коллекционными монетами советских времён, который мужчина приобрёл за 29 тысяч рублей. Пенсионер обратился в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая за кражу и грабёж читинка. Украденную коллекцию она отдала знакомой, а та увезла её в Борзю и продала.
В настоящее время принимаются меры к изъятию монет.
В отношении подозреваемое избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка украла у пенсионера коллекционные монеты
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