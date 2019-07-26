Жительница Бурятии соврала о повреждении авто ради страховки

Она солгала, что неизвестный повредил её машину отвёрткой



11 июля около 23 часов 61-летняя жительница села Селендума Селенгинского района на своём автомобиле наехала на палисадник. В результате её иномарка получила механические повреждения.



Однако, желая получить страховую выплату, женщина на следующий день обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный повредил её машину отвёрткой.



Женщина была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.



В отношении гражданки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

