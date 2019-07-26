Владелец машины с одеждой планировал переезд
В Северобайкальске 23 июля в полицию обратился местный житель с заявлением о краже одежды, обуви и аккумулятора из машины. Мужчина рассказал, что оставил на ночь сумки с одеждой в припаркованной возле дома машине, так как собирался переезжать. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.
Полицейские задержали двоих местных жителей 18 и 19 лет. Молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Аккумулятор они планировали продать, а одежду украли для себя.
Похищенное имущество изъято. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на Богородском острове украли из незапертой машины телефон.
В Бурятии молодые люди украли из машины аккумулятор и одежду
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