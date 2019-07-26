В Забайкалье фото погибшей девушки из морга гуляло по соцсетям

В Сети «смаковали» подробности трагедии и разглядывали фото умершей девушки



Весной в Каларском районе Забайкальского края произошло ДТП, в котором погибла девушка. Фотографии погибшей распространились в социальных сетях, из-за этого отец погибшей девушки обратился в суд.



Как выяснилось, после смерти девушки фотография с ее изображением получила распространение в социальной сети «В Контакте» и в системе Ватсап. Установлено, что фотография была сделана в морге.



Фотография содержит изображение обстоятельств смерти дочери истца, которые являются глубоко личными и трагическими событиями в его жизни. Очевидно, что распространение подобной информации о частной жизни, «смакование» подробностей трагедии не может не травмировать чувств отца, потерявшего ребенка, и является чрезмерным и непропорциональным вмешательством в личную жизнь.



Суд пришел к выводам, что морг является закрытым учреждением, вход в которое воспрещен посторонним лицам. Ответственность за события, происходящие в морге, несет организация, работающая там.



Суд частично удовлетворил требования убитого горем отца и взыскал с учреждения здравоохранения компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.



Решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Каларского районного суда.

