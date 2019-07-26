В Сети «смаковали» подробности трагедии и разглядывали фото умершей девушки
Весной в Каларском районе Забайкальского края произошло ДТП, в котором погибла девушка. Фотографии погибшей распространились в социальных сетях, из-за этого отец погибшей девушки обратился в суд.
Как выяснилось, после смерти девушки фотография с ее изображением получила распространение в социальной сети «В Контакте» и в системе Ватсап. Установлено, что фотография была сделана в морге.
Фотография содержит изображение обстоятельств смерти дочери истца, которые являются глубоко личными и трагическими событиями в его жизни. Очевидно, что распространение подобной информации о частной жизни, «смакование» подробностей трагедии не может не травмировать чувств отца, потерявшего ребенка, и является чрезмерным и непропорциональным вмешательством в личную жизнь.
Суд пришел к выводам, что морг является закрытым учреждением, вход в которое воспрещен посторонним лицам. Ответственность за события, происходящие в морге, несет организация, работающая там.
Суд частично удовлетворил требования убитого горем отца и взыскал с учреждения здравоохранения компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Каларского районного суда.
В Забайкалье фото погибшей девушки из морга гуляло по соцсетям
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Украденную коллекцию она отдала знакомой, а та увезла её в Борзю и продала
Она солгала, что неизвестный повредил её машину отвёрткой
Владелец машины с одеждой планировал переезд
В Сети «смаковали» подробности трагедии и разглядывали фото умершей девушки
В Сибири и на Дальнем Востоке горят более 2 млн гектаров леса
Угол наклона гор здесь местами достигает более 60 градусов
Он успел украсть золотые украшения, два смартфона, 10 000 рублей
Владелец не запер машину и не закрыл окна
Пострадавших в результате ДТП нет
Мужчина скрывался от полицейских два месяца
Двое мужчин и женщина после драки обратились за медицинской помощью
На тушении очагов за сутки работало 307 человек
В ДТП водителя кроссовера спасли подушки безопасности
Ранее братья поссорились
Затем он решил его вовсе продать