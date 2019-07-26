В Иркутске вор обокрал спящих хозяев квартиры

Он успел украсть золотые украшения, два смартфона, 10 000 рублей



Накануне в полицию в Иркутске с заявлением о краже имущества обратилась 53-летняя местная жительница. Выяснилось, что ночью неизвестный через открытый балкон проник в квартиру.



Пока жильцы спали, вор успел украсть золотые украшения, два смартфона, 10 000 рублей.



Подозреваемый был задержан спустя 2 часа. Им оказался 20-летний житель Тулуна, ранее судимый за аналогичное преступление. У парня изъяли украденное и вернули владельцам.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





