В Иркутске вор обокрал спящих хозяев квартиры

Он успел украсть золотые украшения, два смартфона, 10 000 рублей
Накануне в полицию в Иркутске с заявлением о краже имущества обратилась 53-летняя местная жительница. Выяснилось, что ночью неизвестный через открытый балкон проник в квартиру.
Пока жильцы спали, вор успел украсть золотые украшения, два смартфона, 10 000 рублей.
Подозреваемый был задержан спустя 2 часа. Им оказался 20-летний житель Тулуна, ранее судимый за аналогичное преступление. У парня изъяли украденное и вернули владельцам.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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