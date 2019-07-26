В Тулуне начата эвакуация дома из-за трещин и треска

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Для жителей развёрнуты три пункта временного размещения



В городе Тулуне Иркутской области пришлось начать эвакуацию дома, расположенного по адресу Рабочий городок, 11. В здании 4 подъезда и 70 квартир. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на мэра города Юрия Карих.



Дом, в котором по данным управляющей компании проживает 174 человека, в период наводнения был затоплен на половину второго этажа. Люди обращались в течение прошлой недели на характерный треск. Эксперты после исследования сообщили, что в конструкциях здания с торца появились трещины. Дом 335 серии, блочный, выполнен из железобетона. После поквартирного обхода выяснилось, что в настоящее время пяти жильцам некуда ехать. Одновременно развёрнуты три пункта временного размещения: на лыжной базе «Снежинка» на 40 мест, в детской школе борьбы на 50 мест, и в детском саду «Теремок» освобождены две комнаты на всякий случай, если люди будут нуждаться в жилье.



Также мэр Тулуна отметил, что жильцы дома должны написать заявления о признании дома непригодным для проживания. Соответственно туда будет направлена комиссия, и дальнейшие действия в отношении этих людей будут такими же, как ко всем пострадавшим от наводнения. В настоящее время все жильцы дома должны были уже получить материальную помощь по 10 тысяч рублей, люди с затопленных этажей, которые утратили имущество – от 50 до 100 тыс. рублей. Остальные после заключения экспертизы смогут получить сертификаты на выплаты на новое жилье.

