В Улан-Удэ на Богородском острове украли телефон из машины

Владелец не запер машину и не закрыл окна



Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю горожанку, подозреваемую в краже телефона из машины на острове Богородский. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.



Женщина отдыхала на берегу реки и прогуливаясь вдоль припаркованных машин, проникла в незапертый автомобиль и стащила телефон.



Отмечается, что владелец имущества, также отдыхающий на берегу Селенги, оставил незапертым не только сам автомобиль, но и не закрыл окна.



Ранее не судимая подозреваемая телефон продала. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



- В преддверии заключительных июльских выходных полицейские призывают граждан, отправляющихся к водоемам и местам массового отдыха, не оставлять без внимания имущество и малолетних детей, соблюдать меры безопасности при пребывании на воде и не злоупотреблять спиртными напитками, - предупреждают в полиции.



