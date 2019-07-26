Владелец не запер машину и не закрыл окна
Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю горожанку, подозреваемую в краже телефона из машины на острове Богородский. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Женщина отдыхала на берегу реки и прогуливаясь вдоль припаркованных машин, проникла в незапертый автомобиль и стащила телефон.
Отмечается, что владелец имущества, также отдыхающий на берегу Селенги, оставил незапертым не только сам автомобиль, но и не закрыл окна.
Ранее не судимая подозреваемая телефон продала. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- В преддверии заключительных июльских выходных полицейские призывают граждан, отправляющихся к водоемам и местам массового отдыха, не оставлять без внимания имущество и малолетних детей, соблюдать меры безопасности при пребывании на воде и не злоупотреблять спиртными напитками, - предупреждают в полиции.
В Улан-Удэ на Богородском острове украли телефон из машины
Происшествия, Фото:
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