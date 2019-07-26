В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «УАЗ»

Пострадавших в результате ДТП нет
Накануне около 14.00 часов на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП. Молодой человек на «Волге», двигаясь в средней полосе в направлении улицы Калашникова, напротив КСК «Дружба» совершил столкновение с автомобилем «УАЗ».
Пострадавших в результате ДТП нет.
Очевидцы утверждают, что машина «УАЗ», по предварительной информации, принадлежит угольному разрезу.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на улице Борсоева в центре Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль судебных приставов
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Пострадавших в результате ДТП нет
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