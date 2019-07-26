Двое мужчин и женщина после драки обратились за медицинской помощью
В столице Бурятии на улице Кабанская (микрорайон Бурвод) в ночь с 25 на 26 июля произошла массовая драка.
Тревожное сообщение о происшествии появилось в паблике «Аноним 03». «На Бурводе в час ночи была драка ужасная, участвовали и мужчины, и женщины, судя по всему семейные и с детьми. Вызвали полицию, приехали аж три машины и одна – ДПС: видимо, чей-то автомобиль пострадал. Люди не пейте, последствия могут быть очень плохими», - написал очевидец в Сети.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сегодня ночью в 00.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кабанской между многоэтажными домами и частным сектором происходит потасовка между несколькими людьми. Прибывшие на место стражи порядка незамедлительно пресекли конфликт.
Известно, что в потасовке участвовали около 10 человек.
- По предварительной информации, потасовка произошла между двумя нетрезвыми компаниями. Словесная перепалка на фоне алкоголя переросла в потасовку с применением физической силы. В результате конфликта двое мужчин и женщина с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью, - отметили в министерстве.
В управление МВД России по Улан-Удэ были доставлены двое наиболее активных участников конфликта. Мужчины после того, как протрезвели, были опрошены полицейскими и отпущены.
В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка. Опрашиваются все участники и свидетели события. По результатам проверки будет принято правовое решение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2018 года в Улан-Удэ произошла драка после крупного ДТП.
В Улан-Удэ на Бурводе произошла массовая драка
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