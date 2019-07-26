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25 Июля

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В Улан-Удэ на Бурводе произошла массовая драка

В Улан-Удэ на Бурводе произошла массовая драка
Происшествия, 
Двое мужчин и женщина после драки обратились за медицинской помощью

В столице Бурятии на улице Кабанская (микрорайон Бурвод) в ночь с 25 на 26 июля произошла массовая драка.

Тревожное сообщение о происшествии появилось в паблике «Аноним 03». «На Бурводе в час ночи была драка ужасная, участвовали и мужчины, и женщины, судя по всему семейные и с детьми. Вызвали полицию, приехали аж три машины и одна – ДПС: видимо, чей-то автомобиль пострадал. Люди не пейте, последствия могут быть очень плохими», - написал очевидец в Сети.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сегодня ночью в 00.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кабанской между многоэтажными домами и частным сектором происходит потасовка между несколькими людьми. Прибывшие на место стражи порядка незамедлительно пресекли конфликт.

Известно, что в потасовке участвовали около 10 человек.

- По предварительной информации, потасовка произошла между двумя нетрезвыми компаниями. Словесная перепалка на фоне алкоголя переросла в потасовку с применением физической силы. В результате конфликта двое мужчин и женщина с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью, - отметили в министерстве.

В управление МВД России по Улан-Удэ были доставлены двое наиболее активных участников конфликта. Мужчины после того, как протрезвели, были опрошены полицейскими и отпущены.

В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка. Опрашиваются все участники и свидетели события. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2018 года в Улан-Удэ произошла драка после крупного ДТП.
драка
 
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