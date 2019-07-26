В центре Улан-Удэ в ДТП попала машина судебных приставов

Столкновение получилось довольно жёстким, у обоих автомобилей побита передняя часть.















В Honda CR-V сработали подушки безопасности, это и спасло водителя от серьёзных травм. Но, по предварительным данным, он всё же пострадал, так как вызвал себе «скорую помощь».

Сейчас на данном участке дороги наблюдается пробка. Заняты обе полосы движения в направлении центра города.









