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В центре Улан-Удэ в ДТП попала машина судебных приставов

В центре Улан-Удэ в ДТП попала машина судебных приставов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДТП водителя кроссовера спасли подушки безопасности

Сегодня в 11.50 часов в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП с участием автомобиля УФССП по Бурятии. Столкнулись УАЗ Патриот, принадлежащий службе судебных приставов, и Honda CR-V.

- Водитель машины УФССП двигался со стороны площади Советов. На перекрёстке он остановился для поворота налево, в сторону управления судебных приставов. Справа от него двигалась Honda CR-V, она ехала по главной дороге, когда машины столкнулись, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.

Столкновение получилось довольно жёстким, у обоих автомобилей побита передняя часть.




В Honda CR-V сработали подушки безопасности, это и спасло водителя от серьёзных травм. Но, по предварительным данным, он всё же пострадал, так как вызвал себе «скорую помощь».

Водитель служебного УАЗ травм не получил.

Сейчас на данном участке дороги наблюдается пробка. Заняты обе полосы движения в направлении центра города.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии под колёса попал мальчик на велосипеде.

ДТП судебные приставы
 
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