Ранее братья поссорились
Ночью 27 июля между братьями 23 и 28 лет, жителями посёлка Усть-Баргузин, произошёл конфликт.
После ссоры, находясь в ограде дома, младший брат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил автомобиль «Волга», принадлежащий старшему, и попытался поджечь его. Шум услышал отчим парня и вызвал сотрудников полиции.
Поджигателя задержали на месте происшествия. Стражи порядка изъяли канистру из-под бензина и зажигалку. Возбуждено уголовное дело.
В отношении подозреваемого в производстве органов следствия находится ещё одно уголовное дело по факту поджога соседского дома в июне, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Пьяный житель Бурятии пытался сжечь машину брата
Происшествия, Фото:
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