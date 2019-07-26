Пьяный житель Бурятии пытался сжечь машину брата

Ранее братья поссорились



Ночью 27 июля между братьями 23 и 28 лет, жителями посёлка Усть-Баргузин, произошёл конфликт.



После ссоры, находясь в ограде дома, младший брат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил автомобиль «Волга», принадлежащий старшему, и попытался поджечь его. Шум услышал отчим парня и вызвал сотрудников полиции.



Поджигателя задержали на месте происшествия. Стражи порядка изъяли канистру из-под бензина и зажигалку. Возбуждено уголовное дело.



В отношении подозреваемого в производстве органов следствия находится ещё одно уголовное дело по факту поджога соседского дома в июне, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

