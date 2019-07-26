Затем он решил его вовсе продать
В ОМВД России по Хилокскому району поступило заявление от 30-летней местной жительницы о краже её велосипеда стоимостью восемь тысяч рублей. Украденный велосипед продолжительное время находился около дома женщины без присмотра.
Вскоре оперативники получили информацию о том, что в соседнем селе продают велосипед, внешне схожий с украденным. Стражи порядка выехали в поселение и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель села Линёво Озеро.
Установлено, что сначала злоумышленник взял чужой велосипед для поездки из Хилка домой, однако после решил его продать.
- Действия гражданина квалифицированы следствием по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Велосипед изъят и возвращён потерпевшей.
Забайкалец украл велосипед для поездки в соседнее село
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ДТП водителя кроссовера спасли подушки безопасности
Ранее братья поссорились
Затем он решил его вовсе продать
Она совершила кражу, чтобы вернуть долг
Семья ехала отдыхать на Ольхон
Обвиняемый отделался штрафом
Троим фигурантам дела суд назначил реальные сроки в колонии
Возбуждено дело об административном правонарушении
Мальчик был госпитализирован
Его зафиксировали в Закаменском районе
Уголовное дело на бухгалтера территориальной избирательной комиссии уже прекратили
Следственное управление раскрыло подробности громкого дела с рубками в Тункинском нацпарке
Также мужчина напал на соседку, проломив стену в её доме
По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 33 населенных пункта в 5 районах Иркутской области
Она ушла гулять днём