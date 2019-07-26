Забайкалец украл велосипед для поездки в соседнее село

Затем он решил его вовсе продать



В ОМВД России по Хилокскому району поступило заявление от 30-летней местной жительницы о краже её велосипеда стоимостью восемь тысяч рублей. Украденный велосипед продолжительное время находился около дома женщины без присмотра.



Вскоре оперативники получили информацию о том, что в соседнем селе продают велосипед, внешне схожий с украденным. Стражи порядка выехали в поселение и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель села Линёво Озеро.



Установлено, что сначала злоумышленник взял чужой велосипед для поездки из Хилка домой, однако после решил его продать.



- Действия гражданина квалифицированы следствием по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Велосипед изъят и возвращён потерпевшей.





