26 Июля

25 Июля

Популярное

Забайкалец украл велосипед для поездки в соседнее село

Забайкалец украл велосипед для поездки в соседнее село
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Затем он решил его вовсе продать

В ОМВД России по Хилокскому району поступило заявление от 30-летней местной жительницы о краже её велосипеда стоимостью восемь тысяч рублей. Украденный велосипед продолжительное время находился около дома женщины без присмотра.

Вскоре оперативники получили информацию о том, что в соседнем селе продают велосипед, внешне схожий с украденным. Стражи порядка выехали в поселение и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель села Линёво Озеро.

Установлено, что сначала злоумышленник взял чужой велосипед для поездки из Хилка домой, однако после решил его продать.

- Действия гражданина квалифицированы следствием по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Велосипед изъят и возвращён потерпевшей.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ в ДТП попала машина судебных приставов
В центре Улан-Удэ в ДТП попала машина судебных приставов
Происшествия, 26.07.2019
В ДТП водителя кроссовера спасли подушки безопасности
Жительница Бурятии украла у родственницы планшет
Жительница Бурятии украла у родственницы планшет
Происшествия, 26.07.2019
Она совершила кражу, чтобы вернуть долг
В Чите из вагонов украли элитный алкоголь на 406 тысяч рублей
В Чите из вагонов украли элитный алкоголь на 406 тысяч рублей
Происшествия, 26.07.2019
Троим фигурантам дела суд назначил реальные сроки в колонии
В Бурятии уничтожили омуль без ветеринарных документов
В Бурятии уничтожили омуль без ветеринарных документов
Происшествия, 26.07.2019
Возбуждено дело об административном правонарушении
В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
Происшествия, 26.07.2019
Мальчик был госпитализирован
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 26.07.2019
Его зафиксировали в Закаменском районе
В Бурятии бухгалтер ТИК оказалась мошенницей
В Бурятии бухгалтер ТИК оказалась мошенницей
Происшествия, 26.07.2019
Уголовное дело на бухгалтера территориальной избирательной комиссии уже прекратили
В Бурятии полицейский склонил замдиректора нацпарка к преступлению компроматом
В Бурятии полицейский склонил замдиректора нацпарка к преступлению компроматом
Происшествия, 25.07.2019
Следственное управление раскрыло подробности громкого дела с рубками в Тункинском нацпарке
В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере
В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере
Происшествия, 25.07.2019
Также мужчина напал на соседку, проломив стену в её доме
Жители Иркутской области жалуются на смог от лесных пожаров
Жители Иркутской области жалуются на смог от лесных пожаров
Происшествия, 25.07.2019
По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 33 населенных пункта в 5 районах Иркутской области

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^