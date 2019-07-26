В Иркутской области в ДТП пострадали трое детей









Днем 25 июля в Ольхонском районе недалеко от Еланцов перевернулся автомобиль, сообщают «Вести-Иркутск».По предварительной информации, водитель Киа Соренто ехал на большой скорости, не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.Сработали подушки безопасности. В салоне было четверо детей, троим потребовалась помощь врачей. Серьёзных травм нет. Водитель рассказал инспекторам ГИБДД, что все они в момент аварии были пристегнуты, уточняют «Вести-Иркутск».