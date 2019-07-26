В Чите из вагонов украли элитный алкоголь на 406 тысяч рублей

Троим фигурантам дела суд назначил реальные сроки в колонии
Пятеро читинцев из вагонов украли элитный алкоголь общей стоимостью более 406 тысяч рублей на перегоне «Тургутуй-Яблоневая» Забайкальской железной дороги.
Полицейские поймали мужчин прямо в момент погрузки алкоголя в машину.
Двое из них также украли сушилки и табуреты из вагона общей стоимостью более 24 тысяч рублей.
- Читинский районный суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Двоим подсудимым - 4 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ещё двое осуждены к 2 годам и 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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