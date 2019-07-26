Его зафиксировали в Закаменском районе
25 июля в 16:25 в Закаменском районе зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,3. Эпицентр землетрясения находился в 13 км. северо-восточнее населённого пункта Цаган-Морин.
По итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов повреждений зданий и жилых домов нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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