В Бурятии произошло землетрясение

Его зафиксировали в Закаменском районе



25 июля в 16:25 в Закаменском районе зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,3. Эпицентр землетрясения находился в 13 км. северо-восточнее населённого пункта Цаган-Морин.



По итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов повреждений зданий и жилых домов нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии.



Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

