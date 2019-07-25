Жители Иркутской области жалуются на смог от лесных пожаров

По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 33 населенных пункта в 5 районах Иркутской области



В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах в связи с ростом природных пожаров на территории региона, на данный момент зарегистрировано 115 пожаров, из них 5 ликвидированы. Жители области жалуются на смог.



«В роддоме малютки лежат в кислородных масках, дышать не чем» - пишет житель области.



«Нижнеилимский район. Всё в дыму!».



Жители сообщают в соц.сетях: «Дыма становится всё больше, дышать сложно».



В Бодайбинском районе наблюдается небольшая дымка, запаха гари нет. В Катангском районе задымлены 12 населенных пунктов. Специалисты администрации информируют жителей об оперативной обстановке и правилах поведения в подобных условиях.



В Киренском районе в зоне задымления находятся 10 населенных пунктов. Представители муниципальных образований провели подворовые обходы, разместили объявления на информационных стендах. В Киренске cодержание оксида углерода превышает предельно допустимые концентрации в 1,2 раза.



В Мамско-Чуйском районе в зоне задымления находятся 6 населенных пунктов, отмечается слабая дымка. В Усть-Илимске в лесных массивах и в жилом секторе работают 2 патрульно-манёвренные группы. Cпециалисты проводят исследования качества атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Задымленность в населенных пунктах Иркутской области будет наблюдаться как минимум до конца недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника руководителя Рослесхоза Александра Агафонова.



Александр Агафонов:



— Прогноз пока не совсем благоприятный по ветровой нагрузке. Обещает Гидромет, что где-то в пятницу начнутся незначительные подвижки воздуха со скоростью ветра 2-3 метра в секунду. Очень надеемся, что этот поддув поможет не раздувать пожары, но и смог немножко развеется.

Он также сообщил, что на тушение очагов пожаров, которые находятся в труднодоступной местности, не планируется привлекать авиацию, потому что это потребует больших затрат, а должного эффекта не принесет.



