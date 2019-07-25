25 Июля

Фестивальный день для всей семьи в Улан-Удэ 27 июля

24 Июля

Популярное

В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере

В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Также мужчина напал на соседку, проломив стену в её доме

31-летний улан-удэнец обвиняется в серии имущественных преступлений, совершённых с февраля по апрель этого года.

Так, 21 февраля мужчина стащил с прилавка в цветочном павильоне телефон продавца-флориста и приготовленный ею букет цветов. При этом сотрудницу салона он запер в холодильной камере, попросив якобы принести ещё один букет.

6 марта подозреваемый украл телефон у посетительницы магазина хозтоваров. Мобильный он незаметно вынул из кармана куртки.

19 марта мужчина совершил две кражи: сотового телефона с прикассовой зоны в магазине обуви (телефон принадлежал продавцу, которая отлучилась в подсобное помещение) и электроинструментов из дома знакомого, с которым он распивал спиртное.

Кроме того, он совершил разбойное нападение. В середине апреля, проломив стену, проник в дом соседки и, угрожая ножом, похитил 1500 рублей, золотые серьги и мобильный.

Похищенное имущество он, как правило, сбывал прохожим или продавал на рынках города. Общий ущерб от всех фактов составил около 70 тысяч рублей.



Ранее он неоднократно судим и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. За уклонение от административного надзора в отношении него возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник холост, официально трудоустроен ни разу не был.

В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.


кража грабеж разбойное нападение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии полицейский склонил замдиректора нацпарка к преступлению компроматом
В Бурятии полицейский склонил замдиректора нацпарка к преступлению компроматом
Происшествия, 25.07.2019
Следственное управление раскрыло подробности громкого дела с рубками в Тункинском нацпарке
В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере
В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере
Происшествия, 25.07.2019
Также мужчина напал на соседку, проломив стену в её доме
Жители Иркутской области жалуются на смог от лесных пожаров
Жители Иркутской области жалуются на смог от лесных пожаров
Происшествия, 25.07.2019
По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 33 населенных пункта в 5 районах Иркутской области
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти награды СССР
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти награды СССР
Происшествия, 25.07.2019
Задержанный перемещал культурные ценности по просьбе своего знакомого
В Улан-Удэ на размытых дорогах застревают «скорые» и ломаются машины
В Улан-Удэ на размытых дорогах застревают «скорые» и ломаются машины
Происшествия, 25.07.2019
Отчаявшиеся жители посёлка Забайкальский предлагают открыть на их дорогах автодром для обучения экстремальной езде
В Бурятии вор спрятался за грудой металлолома
В Бурятии вор спрятался за грудой металлолома
Происшествия, 25.07.2019
В Гусиноозёрске сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес
В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес
Происшествия, 25.07.2019
Медвежонку, который разгуливал по улицам Таксимо, примерно 8 месяцев
В Бурятии по звуку бензопилы нашли «чёрного» лесоруба
В Бурятии по звуку бензопилы нашли «чёрного» лесоруба
Происшествия, 25.07.2019
Во время рейдового патрулирования в лесах Бичурского района лесничий с сотрудником полиции услышали звук бензопилы
В Забайкалье пьяного водителя осудили за гибель девочки
В Забайкалье пьяного водителя осудили за гибель девочки
Происшествия, 25.07.2019
Погибшая девочка собиралась купить бабушке подарок на 8 марта
Улан-удэнец прибрал забытый женщиной телефон
Улан-удэнец прибрал забытый женщиной телефон
Происшествия, 25.07.2019
Поймать грабителя помогла бабушка потерпевшей
Улан-удэнец обокрал магазин бытовой химии
Улан-удэнец обокрал магазин бытовой химии
Происшествия, 25.07.2019
Он сложил товар в пакет и вышел из магазина в обход кассы
В Усть-Илимске налётчик напал на офис с отвёрткой
В Усть-Илимске налётчик напал на офис с отвёрткой
Происшествия, 25.07.2019
Не обнаружив денег в сейфе, преступник скрылся
В Забайкалье бизнесмен предложил взятку полицейским за кроссовки
В Забайкалье бизнесмен предложил взятку полицейским за кроссовки
Происшествия, 25.07.2019
Кроссовки с логотипами известной фирмы были поддельными

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^