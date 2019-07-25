В Улан-Удэ грабитель запер флориста в морозильной камере

Похищенное имущество он, как правило, сбывал прохожим или продавал на рынках города. Общий ущерб от всех фактов составил около 70 тысяч рублей.









В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.











31-летний улан-удэнец обвиняется в серии имущественных преступлений, совершённых с февраля по апрель этого года.Так, 21 февраля мужчина стащил с прилавка в цветочном павильоне телефон продавца-флориста и приготовленный ею букет цветов. При этом сотрудницу салона он запер в холодильной камере, попросив якобы принести ещё один букет.6 марта подозреваемый украл телефон у посетительницы магазина хозтоваров. Мобильный он незаметно вынул из кармана куртки.19 марта мужчина совершил две кражи: сотового телефона с прикассовой зоны в магазине обуви (телефон принадлежал продавцу, которая отлучилась в подсобное помещение) и электроинструментов из дома знакомого, с которым он распивал спиртное.Кроме того, он совершил разбойное нападение. В середине апреля, проломив стену, проник в дом соседки и, угрожая ножом, похитил 1500 рублей, золотые серьги и мобильный.Ранее он неоднократно судим и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. За уклонение от административного надзора в отношении него возбуждено уголовное дело.Злоумышленник холост, официально трудоустроен ни разу не был.