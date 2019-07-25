Из Забайкалья в Китай пытались вывезти награды СССР

Задержанный перемещал культурные ценности по просьбе своего знакомого



Сотрудники Читинской таможни выявили канал контрабандного вывоза из России в КНР государственных наград СССР. На таможенном посту МАПП Забайкальск был задержан россиянин, который попытался вывезти в Китай в сопровождаемом багаже два Ордена Ленина и медаль «Герой социалистического труда».



Проведённая экспертиза установила, что награды являются подлинными государственными наградами, относятся к категории культурные ценности. Стоимость наград составляет 346 647 рублей.



Задержанный гражданин России в ходе опроса рассказал, что перемещал награды в Китай по просьбе своего знакомого.



В ходе проведённых проверочных мероприятий был установлен владелец наград, проживающий в городе Чите, который занимался незаконным оборотом культурных ценностей на территории России.



- В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК России (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс культурных ценностей в крупном размере). Проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Справка:



Орден Ленина – высшая государственная награда СССР. Учреждена в 1930 году за особо выдающиеся заслуги для награждения как отдельных лиц, так и предприятий, организаций.



Медаль «Герой социалистического труда» - учреждена в 1938 году, высшая степень отличия за труд.



Согласно Решению коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 п.2.20. ордена, медали (за исключением личных наград, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения, вывозимых самим награжденным), а также памятные и наградные знаки, настольные медали и печати, значки, жетоны и др., созданные более 50 лет назад, вывозить с территории России запрещено.

