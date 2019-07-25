Воры орудовали в Красноярском крае
Транспортные полицейские на станции Иланская Красноярского края задержали трёх жителей Иркутской области по подозрению в краже нескольких сортов сыра. Задержанным от 32 до 35 лет, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.
Во время стоянки грузового поезда на перегоне «Решоты – Юрты» воры проникли в контейнер и украли 210 кг сыра. 11 коробок сыра стоимостью свыше 81 тысячи рублей подозреваемые вывезли на мотоцикле и спрятали в лесу.
В дальнейшем воры планировали продать сыр в продуктовых магазинах города Иланск.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению других преступлений в сфере грузовых перевозок.
Трое жителей Иркутской области украли 210 кг сыра из товарняка
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