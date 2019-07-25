В Бурятии по звуку бензопилы нашли «чёрного» лесоруба

Во время рейдового патрулирования в лесах Бичурского района лесничий с сотрудником полиции услышали звук бензопилы



Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, заготавливающего древесину. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчина признался в незаконной рубке.



В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель незаконно заготовили около 18 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 108 тысяч рублей. Правонарушителем оказался 42-летний житель села Узкий Луг Бичурского района.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и трактор «МТЗ- 82» с прицепом были изъяты.



Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.



