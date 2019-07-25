Он сложил товар в пакет и вышел из магазина в обход кассы
Днём 22 июля в Улан-Удэ в полицию поступило заявление от сотрудника магазина самообслуживания о том, что неизвестный похитил из торгового зала бытовую химию. Мужчина взял с витрины и сложил в пакет товары общей стоимостью около восьми тысяч рублей, после чего в обход кассы вышел на улицу.
Кражу заметил оператор видеонаблюдения, который передал информацию своим коллегам, но задержать вора им не удалось.
В результате расследования установлено, что вор уехал на автомобиле, за рулём которого был знакомый работницы магазина. Эта информация способствовала оперативному раскрытию преступления и задержанию 29-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал магазин бытовой химии
Происшествия, Фото:
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