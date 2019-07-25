В Забайкалье бизнесмен предложил взятку полицейским за кроссовки

Кроссовки с логотипами известной фирмы были поддельными



В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бизнесмена, который обвиняется в даче взятки полицейскому.



По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый дал взятку сотруднику полиции за возврат изъятых ранее поддельных кроссовок.



В апреле сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю в ходе проверки на центральном рынке Читы изъяли у обвиняемого 191 пару контрафактных кроссовок с логотипами известной фирмы-производителя. Владелец торговой точки предложил оперативникам полиции за деньги вернуть ему продукцию. Несмотря на предупреждение о незаконности предложения, предприниматель, выяснив номер телефона одного из оперуполномоченных, перевёл на его счет 50 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

