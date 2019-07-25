Кроссовки с логотипами известной фирмы были поддельными
В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бизнесмена, который обвиняется в даче взятки полицейскому.
По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый дал взятку сотруднику полиции за возврат изъятых ранее поддельных кроссовок.
В апреле сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю в ходе проверки на центральном рынке Читы изъяли у обвиняемого 191 пару контрафактных кроссовок с логотипами известной фирмы-производителя. Владелец торговой точки предложил оперативникам полиции за деньги вернуть ему продукцию. Несмотря на предупреждение о незаконности предложения, предприниматель, выяснив номер телефона одного из оперуполномоченных, перевёл на его счет 50 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье бизнесмен предложил взятку полицейским за кроссовки
Происшествия, Фото:
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