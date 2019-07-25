Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июля в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина
Водитель скорой помощи совершил обгон и не справился с управлением. На повороте автомобиль перевернулся. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из Качуга в Усть-Орду, скончалась. Водитель «скорой» с места ДТП скрылся, однако в дальнейшем был оперативно задержан. У него было установлено состояние опьянения.
54-летнему водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённом лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Водитель был допрошен в качестве подозреваемого, после чего задержан до избрания меры пресечения.
24 июля следствие выступило с ходатайством о заключении мужчины под стражу, однако судьей было принято решение о помещении фигуранта под домашний арест до 22 сентября 2019 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Граждан, которые могут оказать содействие следователю в сборе доказательств и установлению всех причин и обстоятельств этого преступления, полиция просит позвонить по телефону в Иркутске 8(3952) 21-25-72
В Иркутской области водителю «скорой» грозит до 12 лет за смерть беременной
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Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июля в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина
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