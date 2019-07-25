В Иркутской области водителю «скорой» грозит до 12 лет за смерть беременной

Водитель скорой помощи совершил обгон и не справился с управлением. На повороте автомобиль перевернулся. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из Качуга в Усть-Орду, скончалась. Водитель «скорой» с места ДТП скрылся, однако в дальнейшем был оперативно задержан. У него было установлено состояние опьянения.54-летнему водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённом лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Водитель был допрошен в качестве подозреваемого, после чего задержан до избрания меры пресечения.24 июля следствие выступило с ходатайством о заключении мужчины под стражу, однако судьей было принято решение о помещении фигуранта под домашний арест до 22 сентября 2019 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Граждан, которые могут оказать содействие следователю в сборе доказательств и установлению всех причин и обстоятельств этого преступления, полиция просит позвонить по телефону в Иркутске 8(3952) 21-25-72