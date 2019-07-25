Он выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район специально для сбора конопли
Ночью 23 июля сотрудники ДПС в двух километрах от села Тапхар Иволгинского района за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. У 24-летнего пассажира машины они изъяли пакет с 1,3 кг марихуаны.
Молодой человек признался, что выехал из Улан-Удэ в район специально для сбора конопли, обратно решил вернуться на такси. Также он не стал отрицать факт употребления наркотика.
Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии сборщик конопли заказал такси
Происшествия, Фото:
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