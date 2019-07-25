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Житель Бурятии приехал лечиться в Таксимо и угнал авто

Житель Бурятии приехал лечиться в Таксимо и угнал авто
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее он украл телефон у женщины

Неработающий, ранее неоднократно судимый 57-летний житель Северомуйска приехал в посёлок Таксимо на лечение. В посёлке угнал машину у 65-летнего мужчины.

Угонщик воспользовался тем, что отлучившийся на некоторое время владелец авто не запер двери и, более того, оставил ключ в замке зажигания.

Полицейские нашли автомобиль на одной из улиц: подозреваемый, наехав на бордюр, не сумел выбраться на проезжую часть и бросил иномарку.

В ходе расследования также установлено, что во время пребывания в Таксимо мужчина украл сотовый телефон у женщины, с которой распивал спиртное. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. Мобильный он продал и вновь приобрёл алкоголь.

Возбуждены уголовные дела по ст. 166 и ст. 158 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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