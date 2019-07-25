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В Бурятии потушили 14 лесных пожаров

В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня продолжаются работы по тушению ещё двух лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 18 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. В результате локализовано два очага, ликвидировано 14 пожаров.

Сегодня продолжаются работы по тушению одного очага площадью 1,3 га в Курумканском районе, одного очага площадью 1,5 га в Прибайкальском районе.

Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

За сутки на тушении лесных пожаров работало 258 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 44 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.

На территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 2 термоточки в Северо-Байкальском и Муйском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. И прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары
 
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