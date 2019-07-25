В Бурятии 72-летняя пенсионерка попала под колёса

Её сбил водитель «Тойоты Марк II»
24 июля около 7.30 часов утра в Кабанском районе Бурятии произошёл наезд на пожилую женщину.
- 50-летний водитель автомашины «Тойота Марк II» в посёлке Селенгинск при выезде с прилегающей территории совершил наезд на 72-летнего пешехода. В результате ДТП пожилая женщина с закрытым переломом малоберцовой кости слева была доставлена в районную больницу, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Баргузинском районе Бурятии в опрокинувшейся «Хонде» пострадал водитель.
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Происшествия, Фото:
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