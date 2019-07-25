Житель Бурятии с ломом обчистил кочегарку

Мужчина заранее взял оттуда лом, а ночью взломал дверь



В селе Гусиное озеро полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в краже. Мужчина работал в организации водо- и теплоснабжения.



Подозреваемый решил сдать собранный им ранее металлолом. Чтобы увеличить свои запасы, мужчина прихватил лом из кочегарки, а ночью взломал замок, проник помещение и совершил кражу. Похищенное вывез на мотоцикле. На данный момент сумма ущерба устанавливается, сообщает МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.



