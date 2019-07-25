В Бурятии физрук, рискуя жизнью, спас женщину

Отважного мужчину наградил руководитель Баргузинского межрайонного следственного отдела СУ СК. Он в торжественной обстановке в присутствии и.о. главы Баргузинского района, представителей администрации главы Бурятии и местных жителей передал мужчине грамоту следственного управления и вручил подарок – наручные часы.























Физрук из села Читкан Баргузинского района Бурятии, рискуя собой, спас жизнь женщине и обезвредил её мужа, нападавшего с ножом.Всё произошло утром 3 апреля 2019 года в селе Читкан. Местный житель пришел во двор к жене, которая недавно оставила его. Из мести он избил женщину, после чего приставил нож к её горлу и попытался нанести удар в шею.Женщина сопротивлялась, из-за чего удар клинка пришёлся в плечо. Но нападавший не прекращал попытки совершить убийство.В этот момент в ограду, услышав крики, забежал сосед, работающий учителем физкультуры в местной школе. Он попытался помочь женщине. Мужчина сразу переключился на внезапно появившегося защитника и стал размахивать перед ним ножом. Сосед, несмотря на угрозу для своей жизни, не оставил женщину и вскоре ему удалось обезвредить вооруженного мужчину и удерживать его до приезда полиции.Сейчас уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Покушение на убийство» направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.