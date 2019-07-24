В Иркутской области мужчина с ножом напал на продавщицу кваса

В Шелехове сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на продавца кваса
На 48-летнюю женщину-продавца кваса на Култукском тракте в Шелехове совершили разбойное нападение.
Преступник воспользовался, что рядом никого нет и угрожая ножом, потребовал отдать ему дневную выручку. Заполучив часть денег, мужчина скрылся в неизвестном направлении.
В течение получаса подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, которые доставили его в отдел полиции. Следователи выяснили, что ранее неоднократно судимый, за имущественные преступления 30-летний местного житель не где не работает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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