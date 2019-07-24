Клещи укусили почти трёх тысяч человек в Бурятии

Это на 19% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года



В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 2851 человек, в том числе 796 детей. Это на 19% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском – 760 случаев, в Тункинском – 171 сл., Прибайкальском районах – 161 сл., окрестностях Улан-Удэ – 731 сл.



Более 13% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями не превышает среднемноголетние показатели.



Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. С начала года привито 50056 человек. Всего планируется привить более 53 тысяч человек.



В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медучреждения, жителям Улан-Удэ – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.



