Это на 19% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года
В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 2851 человек, в том числе 796 детей. Это на 19% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском – 760 случаев, в Тункинском – 171 сл., Прибайкальском районах – 161 сл., окрестностях Улан-Удэ – 731 сл.
Более 13% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями не превышает среднемноголетние показатели.
Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. С начала года привито 50056 человек. Всего планируется привить более 53 тысяч человек.
В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медучреждения, жителям Улан-Удэ – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.
Клещи укусили почти трёх тысяч человек в Бурятии
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