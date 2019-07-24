Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Северобайкальске грабитель поджидал свою жертву возле продовольственного магазина. Когда на крыльцо вышел очередной покупатель, преступник подошёл к мужчине и отобрал у него сумку с документами и радиомагнитофоном.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны.
Посадив потерпевшего в служебный автомобиль, наряд вневедомственной охраны приступил к отработке местности. На соседней улице сотрудники заметили группу людей, среди которых был и подозреваемый. Мужчина попытался скрыться, затерявшись в толпе, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.
У задержанного, 41-летнего жителя Северобайкальска, были обнаружены похищенные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии грабитель отобрал у прохожего радиомагнитофон
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