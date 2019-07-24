В Иркутске задержан серийный грабитель

Он причастен к похищению ювелирных изделий у 4 женщин



В Иркутске сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии грабежей задержан двадцатилетний местный житель.



7 июля в полицию с заявлением обратилась 34-летняя иркутянка. Женщина сообщила, что возле дома, расположенного по улице Красногвардейская областного центра, неизвестный молодой человек сорвал с её шеи золотую цепочку. Ущерб составил 55 000 рублей.



В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось задержать подозреваемого. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В ходе дальнейшей работы правоохранители установили причастность задержанного ещё к трём аналогичным преступлениям. Так, 11 июля злоумышленник, находясь в помещении цветочного павильона, расположенного в микрорайоне Первомайский, сорвав с флориста золотую цепь с кулоном, стоимостью 47 000 рублей. Спустя 3 дня во дворе дома по улице Партизанская он похитил золотое украшение у пенсионерки, причинив тем самым ущерб, в размере 30 000 рублей. А спустя всего 4 часа, попытался похитить ювелирное изделие у продавца продуктового магазина на бульваре Постышева города Иркутска.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Грабёж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

