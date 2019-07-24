Он причастен к похищению ювелирных изделий у 4 женщин
В Иркутске сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии грабежей задержан двадцатилетний местный житель.
7 июля в полицию с заявлением обратилась 34-летняя иркутянка. Женщина сообщила, что возле дома, расположенного по улице Красногвардейская областного центра, неизвестный молодой человек сорвал с её шеи золотую цепочку. Ущерб составил 55 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось задержать подозреваемого. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В ходе дальнейшей работы правоохранители установили причастность задержанного ещё к трём аналогичным преступлениям. Так, 11 июля злоумышленник, находясь в помещении цветочного павильона, расположенного в микрорайоне Первомайский, сорвав с флориста золотую цепь с кулоном, стоимостью 47 000 рублей. Спустя 3 дня во дворе дома по улице Партизанская он похитил золотое украшение у пенсионерки, причинив тем самым ущерб, в размере 30 000 рублей. А спустя всего 4 часа, попытался похитить ювелирное изделие у продавца продуктового магазина на бульваре Постышева города Иркутска.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Грабёж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске задержан серийный грабитель
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это на 19% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года
За сутки четверо забайкальцев пострадали от мошенников
Тема бродячих собак всплыла сегодня на внеочередной сессии Хурала Бурятии
Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
Жители Таксимо сняли на видео бегавшего по улицам посёлка косолапого
Иностранец погиб, совершая восхождение к аршанским водопадам
Кнопка тревожной сигнализации в ночь кражи была неисправна
Один из участников конфликта получил травму бедра
Найденная граната содержала взрывчатое вещество
Он стащил из чужого дома продукты питания
Мужчина рассказал, что это не первый его визит в республику
Погибший уже опознан
Грабители затеяли драку с жертвой
Деньги на теле женщины унюхала собака таможенников
От удара «Тойоту» развернуло